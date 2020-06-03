Realme работает над новым смарт-телевизором

Новости технологии:Компания готовит к выпуску еще одну новинку.

На днях суббренд OPPO вышел на рынок телевизоров с двумя недорогими устройствам. На этом компания останавливаться не собирается и уже готовит ещё одну новинку.

По словам генерального менеджера, Realme работает на флагманской моделью телевизора. Он получит диагональ экрана 55 дюймов и дебютирует в Индии.

К сожалению, никаких других подробностей о телевизоре CEO не сообщил, но можно предположить, что устройство будет работать на операционной системе Android TV.

Скорее всего, телевизор получит панель с разрешением 4K, несколько динамиков, процессор MediaTek, 2 ГБ ОЗУ и ценник в районе 400-500 долларов США. Для сравнения, 32-дюймовый и 43-дюймовый Realme TV стоит $170 и $290 соответственно.