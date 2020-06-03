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Обещание сдержано: смартфоны Xiaomi начали получать стабильную версию MIUI 12

Обещание сдержано: смартфоны Xiaomi начали получать стабильную версию MIUI 12
11:50 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter

Новости технологии:Компания Xiaomi, как и обещала, выпустила стабильную версию оболочки MIUI 12 для нескольких моделей смартфонов.

Согласно официальному форуму, система вышла для Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9T (aka Redmi K20) и Xiaomi Mi 9T Pro (aka Redmi K20 Pro). Речь идёт о прошивке MIUI 12 Beta Stable ROM. Она вышла пока для ограниченного числа пользователей.

Если вы, вдруг, не хотите ждать своей очереди, то ПО уже сейчас можно скачать и установить вручную.

С оболочкой MIUI 12 смартфоны получили множество полезных изменений.

MiJia больше не будет: Xiaomi внесла изменения в суббренд

Например, новый дизайн интерфейса, обновлённую анимацию, расширенные настройки конфиденциальности, тёмную тему Dark Mode 2.0, новые виджеты для Always On Display, функцию Super Wallpaper, новые режим работы с окнами и многое другое.

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Все по теме:

Смартфоны, Технологии, Оболочка, Техно, Xiaomi, Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9T Pro, Xiaomi Mi 9T, MIUI 12.
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