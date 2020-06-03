Обещание сдержано: смартфоны Xiaomi начали получать стабильную версию MIUI 12

Новости технологии:Компания Xiaomi, как и обещала, выпустила стабильную версию оболочки MIUI 12 для нескольких моделей смартфонов.

Согласно официальному форуму, система вышла для Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9T (aka Redmi K20) и Xiaomi Mi 9T Pro (aka Redmi K20 Pro). Речь идёт о прошивке MIUI 12 Beta Stable ROM. Она вышла пока для ограниченного числа пользователей.

Если вы, вдруг, не хотите ждать своей очереди, то ПО уже сейчас можно скачать и установить вручную.

С оболочкой MIUI 12 смартфоны получили множество полезных изменений.

Например, новый дизайн интерфейса, обновлённую анимацию, расширенные настройки конфиденциальности, тёмную тему Dark Mode 2.0, новые виджеты для Always On Display, функцию Super Wallpaper, новые режим работы с окнами и многое другое.