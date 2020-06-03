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HP представила свой первый игровой ноутбук

HP представила свой первый игровой ноутбук
15:46 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter

Новости технологии:Компания HP анонсировала сегодня свой первый 16-дюймовый игровой ноутбук. - HP Pavilion Gaming 16.

Новинка может похвастаться компактными габаритами, IPS-дисплеем с тонкими рамками, разрешением Full HD и частотой обновления картинки до 144 Гц. Экран поддерживает яркость до 300 кд/м2.

За производительность ноутбука отвечает процессор Intel Comet Lake-H. В зависимости от модификации, это может быть четырёхъядерный Core i5-10300H или шестиядерный Core i7-10750H. Чип работает в паре с видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti или RTX 2060. Оперативной памяти в устройстве 8 ГБ или 12 ГБ.

Объём аккумулятора ноутбука составляет 52.2 Втч. Опционально в новинке есть модем Wi-Fi 6.

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HP Pavilion Gaming 16 начнут продавать уже в этом месяце с ценником от 800 долларов США.

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Все по теме:

Ноутбук, Технологии, HP, Игровой ноутбук, Техно, HP Pavilion Gaming 16.
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