SEGA представила уникальные микро-консоли Game Gear Micro (Фото, Видео)

Новости технологии:Выйдет четыре модели Game Gear Micro, которые отличаются цветом и набором игр.

SEGA понравилось перевыпускать старые приставки в уменьшенном виде, и компания взялась за Game Gear.

Консоль и так портативная, но SEGA решила уменьшить ее еще сильнее. Так на свет появился Game Gear Micro, который поддерживает всего четыре игры. Все же поиграть получится в 16 проектов. SEGA выпустила четыре модели Game Gear Micro, которые отличаются цветом и набором игр.

По габаритам Game Gear Micro получился действительно маленьким: 80 мм в ширину, 43 мм в высоту и 20 мм в толщину. Экран поставили на 1.15-дюймов, и небольшой размер компания компенсирует специальным аксессуаром - увеличительным стеклом. Вот только отдельно оно не продается и идет в комплекте, если взять все четыре консоли.

Динамик у Game Gear Micro только один, как и выход для наушников. Работает приставка от батареек, но также может заряжаться по USB. Так что можно "пованговать", что спустя месяц с релиза консоль взломают и загрузят всю библиотеку Game Gear.

Консоль уже доступна в Японии с ценником в 4 980 йен (примерно $50).