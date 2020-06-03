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Мощный игровой смартфон ASUS ROG Phone 3: характеристики

Мощный игровой смартфон ASUS ROG Phone 3: характеристики
22:25 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: twitter.com

Новости технологии:Ожидается, что смартфон на флагманском процессоре покажут уже летом 2020 года.

Вариант ROG Phone 3 объемом 8 ГБ был замечен с номером модели ASUS_I003DD на Geekbench 5. Интересно, что вариант на 12 ГБ того же телефона появился как ASUS_I003D. Как и версия на 8 ГБ, смартфон, по-видимому, работает на базе процессора Snapdragon 865 с ОС Android 10.

Смартфон набрал 910 балла в однопоточном режиме и 3229 балла при использовании всех ядер, тогда как младшая версия показала результаты 902 и 3174 балла соответственно.

В прошлом месяце ROG Phone 3 был замечен в базе данных Wi-Fi Alliance. В списке была раскрыта поддержка таких функций, как ОС Android 10, Wi-Fi 802.11ax, Wi-Fi Direct и Miracast.

Фото twitter.com

ASUS ROG Phone 2 получил варианты на 8 и 12 ГБ оперативной памяти. Существует вероятность того, что ROG Phone 3 также может быть доступен в нескольких вариантах. Как и его предшественник, ROG Phone 3 может быть официально представлен в июле, а в Европе появиться уже осенью.

Добавим, в начале сентября 2019 года компания ASUS представила в Европе смартфон ROG Phone II. Он стал первым в мире устройством на базе недавно вышедшего процессора Snapdragon 855 Plus.

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Дисплей получил серьезное обновление. Это 6,59-дюймовая OLED-панель 1080p со встроенным датчиком отпечатков пальцев, поддержкой 10-битного HDR и частотой обновления 120 Гц. ASUS утверждает, что задержка касания в 49 мс является самой низкой среди всех телефонов.

ASUS говорит, что его система охлаждения, включая паровую камеру и вентиляционные отверстия, предотвратит дросселирование пиковых скоростей 855 Plus. ROG Phone II также имеет 12 ГБ оперативной памяти, до 512 ГБ памяти, 48-мегапиксельную камеру и батарею емкостью 6000 мАч, что, по словам компании, позволит смартфону работать более 7 часов в режиме PUBG с экраном, настроенным на 60 Гц.

И на телефоне есть даже второй порт USB-C - этот боковой - так что вы можете подключить аксессуар и заряжать гаджет одновременно.

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Смартфон, тесты, Asus, ASUS ROG Phone 3.
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