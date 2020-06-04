Xiaomi Mi Band 4 с поддержкой NFC появится в продаже за пределами Китая

Новости технологии:Xiaomi запускает NFC-версию фитнес-трекера Mi Band 4 в Европе.

Неожиданно компания Xiaomi решила выпустить за пределами Китая обновленную версию фитнес-браслета Mi Band 4 (у нас Mi Smart Band 4) с функцией, о которой давно мечтали пользователи.

Это долгожданная NFC-версия трекера, с помощью которой можно будет совершать покупки.

Первой страной, где появится обновленный Mi Smart Band 4, стала Россия. Продажи браслета с кодовым обозначением MGW4059RU (именно это та самая модель с NFC) стартуют 16 июня. За него просят на 1 тысячу рублей больше, чем за обычный Mi Smart Band 4 — 3990 рублей (около 58 долларов).

Для осуществления платежей необходимо добавить банковскую карту Mastercard через приложение Mi Fit. После этого с помощью фитнес-трекера можно будет совершать покупки в магазинах и оплачивать проезд в общественном транспорте. Позже обещают добавить другие платежные системы, включая Visa и Google Pay.

После этого NFC-версия Mi Smart Band 4 выйдет в других странах Европы. Возможно, в Украине тоже.