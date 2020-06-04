Можно зарядить смартфон не покидая зону комфорта: Xiaomi представила электрический диван

Новости технологии:Xiaomi представила электрический диван Qifeng Electric Sofa с регулировкой наклона и зарядкой для смартфона.

Компания Xiaomi представила новый продукт, который многие из наших читателей точно захотят себе домой — электрический диван Qifeng Electric Sofa.

Диван доступен в разных размерах с длиной от 60 до 312 см. В результате помещается от одного до четырех человек, но одноместный вариант — это уже кресло, а не диван.

Выполнена мебель в минималистичном скандинавском стиле и выпускается в чёрном, белом и сером цветах, так что подойдет под любой дизайн. При производстве используются тайский латекс и высокоэластичные хлопчатобумажные материалы, которые должны обеспечить комфорт и удобство.

Также есть возможность регулировать положение с углом наклона от 103 до 160 градусов. Одно нажатие кнопки — и диван переключается с сидячего на лежачее положение. Для удобства под ногами есть выдвижные части.

Кроме того, у дивана есть различные USB-разъемы для зарядки смартфонов и других гаджетов.

Xiaomi Qifeng Electric Sofa будет продаваться в Китае с ценником от $225 за одноместное кресло. Чем больше размер — тем выше стоимость. Выйдет ли новинка за пределы Китая — пока неизвестно.