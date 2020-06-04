Скачать
Четверг, 04.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
"Северный поток 2": в Конгрессе рассмотрят законопроект о расширении санкций
"Северный поток 2": в Конгрессе рассмотрят законопроект о расширении санкций
Лоссовский:Оккупанты возвращаются на позиции на участке разведения в Петровском
Оккупанты восстанавливают позиции близ Петровского
Экс-игрок сборной Украины стал тренером клуба УПЛ
Экс-игрок сборной Украины стал тренером клуба УПЛ
SpaceX готовит к запуску новую партию спутников Starlink (Видео)
SpaceX готовит к запуску новую партию спутников Starlink (Видео)

Тест DxOMark: камера нового флагмана Motorola "переплюнула" iPhone 11 и Google Pixel 4

Тест DxOMark: камера нового флагмана Motorola "переплюнула" iPhone 11 и Google Pixel 4
04:30 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Твиттер

Новости технологии:Специалисты DxOMark протестировали камеру смартфона Motorola Edge+

Компания Motorola недавно вернулась во флагманский сегмент устройств со смартфоном Edge+ и новинка уже побывала в руках специалистов DxOMark.

Фотовозможности смартфона оценили в 119 баллов, а видео — 101 балл.

Итоговая оценка камеры составила 113 баллов. Таким образом, смартфон разместился на 20 месте в рейтинге, обойдя при этом Google Pixel 4 (112) и iPhone 11 (109).

Из положительных моментов камеры, DxOMark отметили хорошую детализацию фотографий, зум при видеосъёмке, правильную настройку экспозиции и качественный сенсор широкоугольного модуля. Не понравилось специалистам работа сенсора глубины, портретный режим, а также много других мелких моментов.

С поддержкой 5G: компания ZTE представила новый смартфон

Напомним, Motorola Edge+ имеет три модуля. Основной сенсор на 108 Мп с диафрагмой f/1.8. Его дополняет широкоугольный объектив на 16 Мп с f/2.2, который также умеет делать макроснимки и телеобъектив на 8 Мп c f/2.2. Камера поддерживает ночной режим съёмки и оптическую стабилизацию картинки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Смартфоны, Motorola, DxOMark, Motorola Edge+.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Каков Ваш главный страх: пройдите тест и узнайте
02 В МИД рассказали, на какие компромиссы готова Украина ради деоккупации Крыма и Донбасса
03 Власти Беларуси отправлены в отставку
04 Расстояние пакостям не помеха: Меган Маркл может быть причастна к скандальной статье о Кейт Миддлтон
05 "Таблетки сделали меня слабым": победитель Евровидения-2009 признался в зависимости
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Бельгия готовится к третьему этапу смягчения карантина: откроют кафе и рестораны
В Бельгии с 8 июня откроют кафе и рестораны
Стрельба на рынке в Одессе: полиция открыла еще два дела
Стрельба на рынке в Одессе: полиция открыла еще два дела
Власти Беларуси отправлены в отставку
Власти Беларуси отправлены в отставку
Рецепт дня: Картофельная запеканка со щавелем
Рецепт дня: Картофельная запеканка со щавелем
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь