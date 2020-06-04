Тест DxOMark: камера нового флагмана Motorola "переплюнула" iPhone 11 и Google Pixel 4

Новости технологии:Специалисты DxOMark протестировали камеру смартфона Motorola Edge+

Компания Motorola недавно вернулась во флагманский сегмент устройств со смартфоном Edge+ и новинка уже побывала в руках специалистов DxOMark.

Фотовозможности смартфона оценили в 119 баллов, а видео — 101 балл.

Итоговая оценка камеры составила 113 баллов. Таким образом, смартфон разместился на 20 месте в рейтинге, обойдя при этом Google Pixel 4 (112) и iPhone 11 (109).

Из положительных моментов камеры, DxOMark отметили хорошую детализацию фотографий, зум при видеосъёмке, правильную настройку экспозиции и качественный сенсор широкоугольного модуля. Не понравилось специалистам работа сенсора глубины, портретный режим, а также много других мелких моментов.

Напомним, Motorola Edge+ имеет три модуля. Основной сенсор на 108 Мп с диафрагмой f/1.8. Его дополняет широкоугольный объектив на 16 Мп с f/2.2, который также умеет делать макроснимки и телеобъектив на 8 Мп c f/2.2. Камера поддерживает ночной режим съёмки и оптическую стабилизацию картинки.