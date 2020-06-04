Flipkart представила новый телевизор - Nokia Smart TV (Видео)

Новости технологии:Компания Flipkart анонсировала сегодня свой новый смарт-телевизор под брендом Nokia.

Nokia Smart TV получил 43-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 4K Ultra HD и тонкими рамками. Экран может похвастаться технологией MEMC, широкой цветовой гаммой и технологией Dolby Vision.

В нижней части телевизора установили стереодинамики с мощностью 24 Вт. Они поддерживают DTS TruSurround и Dolby Audio. За оптимизацию звука отвечает компания JBL. Работает телевизор под управлением четырёхъядерного процессора PureX. Чип имеет ядра Cortex A53 и видеоускоритель Mali 450MP4.

Новинка поставляется с Wi-Fi 802.11a/b/g/n (2.4 ГГц), Bluetooth 5.0, 2.25 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ и операционной системой Android TV.

Продажи 43-дюймового Nokia Smart TV стартуют в Индии 8 июня. За него попросят 424 доллара США.