Можно управлять голосом: Denon выпустила AV-ресиверы с поддержкой 8K

Новости технологии:Японская компания Denon представила новые в отрасли AV-ресиверы.

Японская компания представила первые в отрасли AV-ресиверы с поддержкой формата сверхвысокой чёткости 8K. Новая X-серия выводит домашний кинотеатр на следующую ступень развития.

Разрешение 8K в четыре раза превышает 4K — более 33 миллионов пикселей создают реалистичное изображение с исключительной детализацией. Контент нового поколения уже появился на YouTube, в некоторых странах тестируют 8K-вещание, и в дальнейшем формат будет только набирать обороты.

В линейку вошли четыре модели: 7.2-канальный AV-ресивер AVR-X2700H мощностью 150 Вт на каждый канал, 9.2-канальные AV-усилители AVC-X3700H и AVC-X4700H мощностью 180 Вт и 200 Вт на канал соответственно, а топовый 11.2-канальный AV-усилитель AVC-X6700H обеспечивает 205 Вт мощности на канал. Наряду с интерфейсами HDMI новейшей спецификации устройства предлагают функцию расширенного канала возврата аудио eARC и поддержку всех современных форматов 3D-аудио. Для старших моделей усилителей заявлены технологии Dolby Atmos, DTS:X, IMAX Enhanced, Auro-3D и DTS:X Pro (только AVC-X6700H).

Новинки позволяют воспроизводить 8K-видео и масштабировать контент более низкого разрешения. Геймеров должна порадовать поддержка передачи 4K-видео при 120 кадрах в секунду. Sony уже пообещала этот режим для игровой консоли Sony PlayStation 5, а пользователи Xbox One могут включить на совместимых телевизорах автоматический режим с низкой задержкой ALLM (Auto Low Latency Mode). К популярным HDR-форматам HDR10 и Dolby Vision добавились HDR10+ и Dynamic HDR.

Мультирум-технология HEOS обеспечивает удобный доступ к сервисам потоковой музыки и интернет-радио, в мобильном приложении также настраиваются зоны прослушивания — один и тот же трек может звучать как во всём доме, так и в отдельных комнатах. Есть возможность передачи аудио по Bluetooth и через Apple AirPlay 2, а также воспроизведения MP3 и lossless-форматов с подключённого USB-накопителя. Сертификация «Roon Tested» позволит объединить музыку из разных источников и больше узнать о любимых исполнителях.

Устройствами X-серии можно управлять с помощью голоса: новинки работают с помощниками Amazon Alexa, Google Assistant и Apple Siri. На передней панели ресиверов и на пульте ДУ предусмотрены четыре кнопки быстрого выбора предустановок (например, заданных для разных источников звука). Наконец, пользователи могут сохранять два варианта пресетов Audyssey.

Подробнее о всех возможностях и технологиях новой линейки можно узнать на сайте производителя. Сроки выхода в Украине и цены будут объявлены позже.