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Роботаракан HAMR-Jr стал еще меньше: научился бегать и прыгать (Видео)

Роботаракан HAMR-Jr стал еще меньше: научился бегать и прыгать (Видео)
04:16 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Твиттер

Новости технологии:Длина роботизированного насекомого составляет всего 2,25 см, а его масса — 320 мг.

В Гарварде создали роботаракана: он стал еще меньше и умеет бегать и прыгать. О своем изобретении инженеры рассказали IEEE Spectrum.

Это уже не первый роботаракан из Гарварда, но теперь его размер сопоставим с английской монетой пенни. Кроме того, он может передвигаться со скоростью — почти 14 длин тела в секунду.

Предшественники роботаракана HAMR-Jr умели ходить под водой и плавать, у этого устройства тоже есть несколько полезных функций, которые можно применить, например, для диагностики и ремонта авиадвигателей (подобные концепты представила Rolls-Royce в 2018 году). Инженеры из Гарварда даже создали реальный прототип, который может ходить по внутренним частям двигателя.

На этот раз HAMR-Jr состоит из углеволоконной рамы, миниатюрной электроники и пьезоэлектрических актуаторов с механической передачей. Два параллельных актуатора находятся возле каждой ноги роботаракана. Каждый из них обладает только одной степенью свободы, то есть они могут отклоняться либо влево, либо вправо. К актуаторам присоединены части механической передачи. С другой — она крепится к ноге, это преобразует движение актуатора в движение ноги — по вертикали и горизонтали. То есть ноги роботаракана могут двигаться произвольно.

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Робот способен двигаться разными типами шагов, бежать рысью, прыгать, ходить, как краб, поворачивать. Если настроить актуаторы на работу на частоте 200 Гц, то роботаракан будет бежать со скоростью 31,3 см/сек.

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Роботы, Кибернетика, HAMR-Jr.
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