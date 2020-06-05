Роботаракан HAMR-Jr стал еще меньше: научился бегать и прыгать (Видео)

Новости технологии:Длина роботизированного насекомого составляет всего 2,25 см, а его масса — 320 мг.

В Гарварде создали роботаракана: он стал еще меньше и умеет бегать и прыгать. О своем изобретении инженеры рассказали IEEE Spectrum.

Это уже не первый роботаракан из Гарварда, но теперь его размер сопоставим с английской монетой пенни. Кроме того, он может передвигаться со скоростью — почти 14 длин тела в секунду.

Предшественники роботаракана HAMR-Jr умели ходить под водой и плавать, у этого устройства тоже есть несколько полезных функций, которые можно применить, например, для диагностики и ремонта авиадвигателей (подобные концепты представила Rolls-Royce в 2018 году). Инженеры из Гарварда даже создали реальный прототип, который может ходить по внутренним частям двигателя.

На этот раз HAMR-Jr состоит из углеволоконной рамы, миниатюрной электроники и пьезоэлектрических актуаторов с механической передачей. Два параллельных актуатора находятся возле каждой ноги роботаракана. Каждый из них обладает только одной степенью свободы, то есть они могут отклоняться либо влево, либо вправо. К актуаторам присоединены части механической передачи. С другой — она крепится к ноге, это преобразует движение актуатора в движение ноги — по вертикали и горизонтали. То есть ноги роботаракана могут двигаться произвольно.

Робот способен двигаться разными типами шагов, бежать рысью, прыгать, ходить, как краб, поворачивать. Если настроить актуаторы на работу на частоте 200 Гц, то роботаракан будет бежать со скоростью 31,3 см/сек.