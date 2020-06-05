Его жгли, били и ломали, но он выстоял: тест на прочность Poco F2 Pro (Видео)

Новости технологии:JerryRigEverything проверил Poco F2 Pro на прочность.

Несколько недель назад суббренд Xiaomi Poco представил новый смартфон Poco F2 Pro. Точнее, не новый, а всего лишь переименованный Redmi K30 Pro для глобального рынка. И теперь Poco F2 Pro прошел экстремальную проверку блогера JerryRigEverything.

Первые тесты показали ожидаемый результат: стекло царапается предметами с твердостью от 6 по шкале Мооса, пиксели на дисплее выгорают над огнем, но быстро восстанавливаются, а с корпуса отходит краска, если его поцарапать ножом.

Блогер сделал акцент на фронтальной камере, которая здесь спрятана внутри и выезжает автоматически при включении съемки. Как и обещал производитель, при падении она действительно сама прячется внутрь, чтобы избежать поломки.

Также JerryRigEverything несколько раз ударил ее о стол. В результате камера на некоторое время "сошла с ума", не могла заехать обратно и корректно работать, но в итоге все равно "пришла в чувство". Зато просто вырвать ее из корпуса нельзя, и даже не проверяйте.

Poco F2 Pro прошел и известный тест силой. И как блогер не пытался его согнуть, смартфон продолжил работать, а на корпусе и дисплее не появилось трещин. Правда, края немного отошли, но в целом, Poco F2 Pro получил высокую оценку.