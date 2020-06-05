Скачать
Пятница, 05.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Марченко рассказал о продолжении сотрудничества с МВФ: что Фонд требует от Украины
Марченко рассказал о продолжении сотрудничества с МВФ: что Фонд требует от Украины
Глава Минфина: Мы прошли кризисный этап в экономике
Глава Минфина: Мы прошли кризисный этап в экономике
Джокович организует турнир c топовыми теннисистами
Джокович организует турнир c топовыми теннисистами
Первых уже определили: SpaceX намерена запускать туристов в космос раз в полгода
SpaceX намерена запускать туристов в космос раз в полгода

Его жгли, били и ломали, но он выстоял: тест на прочность Poco F2 Pro (Видео)

Его жгли, били и ломали, но он выстоял: тест на прочность Poco F2 Pro (Видео)
05:40 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Твиттер

Новости технологии:JerryRigEverything проверил Poco F2 Pro на прочность.

Несколько недель назад суббренд Xiaomi Poco представил новый смартфон Poco F2 Pro. Точнее, не новый, а всего лишь переименованный Redmi K30 Pro для глобального рынка. И теперь Poco F2 Pro прошел экстремальную проверку блогера JerryRigEverything.

Первые тесты показали ожидаемый результат: стекло царапается предметами с твердостью от 6 по шкале Мооса, пиксели на дисплее выгорают над огнем, но быстро восстанавливаются, а с корпуса отходит краска, если его поцарапать ножом.

Блогер сделал акцент на фронтальной камере, которая здесь спрятана внутри и выезжает автоматически при включении съемки. Как и обещал производитель, при падении она действительно сама прячется внутрь, чтобы избежать поломки.

Также JerryRigEverything несколько раз ударил ее о стол. В результате камера на некоторое время "сошла с ума", не могла заехать обратно и корректно работать, но в итоге все равно "пришла в чувство". Зато просто вырвать ее из корпуса нельзя, и даже не проверяйте.

Можно зарядить смартфон не покидая зону комфорта: Xiaomi представила электрический диван

Poco F2 Pro прошел и известный тест силой. И как блогер не пытался его согнуть, смартфон продолжил работать, а на корпусе и дисплее не появилось трещин. Правда, края немного отошли, но в целом, Poco F2 Pro получил высокую оценку.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Смартфоны, Xiaomi, Poco F2 Pro.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "С парламента сразу на работу": Стефанишина провела первое совещание
02 Посол: Украина и Турция договариваются о возобновлении регулярных авиарейсов
03 Пандемия коронавируса: в Ровенской области уволились более 300 медиков
04 Избил, облил бензином и поджег: на Полтавщине мужчина зверски убил бывшую жену в магазине
05 "Укравтодор" открыл первую дорогу из президентской программы "Большого строительства"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Правительство Ливии отбило Триполи у Хафтара
Правительство Ливии отбило Триполи у Хафтара
Данилов: РФ - это искусственное образование
Данилов: РФ - это искусственное образование
Глава МИД Канады: ИГИЛ до сих пор представляет угрозу
Глава МИД Канады: ИГИЛ до сих пор представляет угрозу
Рецепт дня: Кабачки в хрустящей сырной панировке
Рецепт дня: Кабачки в хрустящей сырной панировке
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь