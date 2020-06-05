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Snapdragon 665 и дисплей с разрешением FHD+: рассекречены данные о смартфоне HTC Desire 20 Pro

Snapdragon 665 и дисплей с разрешением FHD+: рассекречены данные о смартфоне HTC Desire 20 Pro
10:02 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com

Новости технологии:Новый смартфон Desire 20 Pro заметили в базе данных Google Play Console.

Недавно мы рассказывали, что компания HTC ещё жива и собирается представить свой новый смартфон - Desire 20 Pro. Сейчас аппарат заметили в базе данных Google Play Console.

Итак, устройство проходит с кодовым названием htc_bymdugl и номером модели HTC 2Q9J10000.

Новинка будет работать на восьмиядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 665. Чип поставляется с видеоускорителем Adreno 610.

Ещё Desire 20 Pro оснастят 6 ГБ ОЗУ и широкоформатным дисплеем с разрешением FHD+ (2340×1080 пикселей). Кстати, если верить предыдущим утечкам, экран получит вырез в левом углу для фронтальной камеры. Помимо этого, смартфону приписывают основную камеру с четырьмя модулями и сканер отпечатков пальцев на задней стороне. Поставляться новинка будет с уже предустановленной версией ОС Android 10.

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Даты презентации HTC Desire 20 Pro пока нет, но скорее всего, смартфон дебютирует этим летом.

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Смартфон, HTC, Характеристика, Google Play Console, HTC Desire 20 Pro.
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