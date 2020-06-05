Snapdragon 665 и дисплей с разрешением FHD+: рассекречены данные о смартфоне HTC Desire 20 Pro

Недавно мы рассказывали, что компания HTC ещё жива и собирается представить свой новый смартфон - Desire 20 Pro. Сейчас аппарат заметили в базе данных Google Play Console.
Итак, устройство проходит с кодовым названием htc_bymdugl и номером модели HTC 2Q9J10000.
Новинка будет работать на восьмиядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 665. Чип поставляется с видеоускорителем Adreno 610.
Ещё Desire 20 Pro оснастят 6 ГБ ОЗУ и широкоформатным дисплеем с разрешением FHD+ (2340×1080 пикселей). Кстати, если верить предыдущим утечкам, экран получит вырез в левом углу для фронтальной камеры. Помимо этого, смартфону приписывают основную камеру с четырьмя модулями и сканер отпечатков пальцев на задней стороне. Поставляться новинка будет с уже предустановленной версией ОС Android 10.
Даты презентации HTC Desire 20 Pro пока нет, но скорее всего, смартфон дебютирует этим летом.