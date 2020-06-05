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СМИ: Apple отложила выход нового iPhone

СМИ: Apple отложила выход нового iPhone
17:25 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: twitter

Новости технологии:Один из основных поставщиков Apple, заявил, что, по его мнению, новая линейка iPhone появится только в четвертом квартале 2020.

Генеральный директор Broadcom Хок Тан упомянул о "задержке основного продукта" у "крупного производителя мобильных телефонов в Северной Америке".

При этом Тан, компания которого поставляет компоненты Wi-Fi для Apple, часто называет калифорнийскую компанию таким образом. На этот раз, по словам руководителя Broadcom, задержка будет означать, что рост доходов от беспроводной связи Broadcom будет на квартал позже, чем обычно. Изменение дат анонса iPhone 12 является важным для Broadcom, поскольку означает, что выручка за третий квартал будет заметно ниже.

"В этом году мы не ожидаем увидеть этот рост доходов до четвертого финансового квартала. Соответственно, мы ожидаем, что наш доход от беспроводных сетей в третьем квартале будет последовательно снижаться", — добавил генеральный директор.

СМИ: в этом году Apple может представить рекордное количество iPhone

Задержка выпуска новых iPhone обусловлена пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, которая вынудила специалистов Apple перейти на удаленный режим работы. Из-за этой ситуации инженеры Apple отложили поездку в Китай для доработки устройств.

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iPhone, Гаджеты, Смартфоны, Технологии, Техно, iPhone 12.
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