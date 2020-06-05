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Отличается от остальных: Xiaomi запатентовала еще один гибкий смартфон

Отличается от остальных: Xiaomi запатентовала еще один гибкий смартфон
19:39 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: twitter

Новости технологии:Новый патент компании показывает устройство, очень похожее на Huawei Mate Xs.

В базе данных Китайской национальной администрации интеллектуальной собственности обнаружили новый патент Xiaomi.

Интересно, что патент Xiaomi относится к смартфону с гибким дисплеем. После полного раскрытия он складывается наружу с заметной рамкой в правом углу. При этом раскрыв смартфон, владелец сможет пользоваться им как планшетом.

Также гибкий смартфон Xiaomi получит кнопки включения/выключения и регулировки громкости на правом торце, два микрофона (сверху и снизу), а также камеру, состоящую из четырех оптических модулей и сдвоенной светодиодной вспышки.

Запатентованный смартфон Xiaomi заряжается через порт USB Type C, по бокам от которого располагаются решетки динамика. К сожалению, неизвестно, действительно ли китайский технический гигант будет делать такое устройство или компания просто охватывает все варианты.

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Возможная новинка Xiaomi со сгибаемым дисплеем внешне напоминает аппараты Huawei Mate Xs и Royole Flexpai 2, но отличается от других дизайнов гибких смартфонов, которые патентовала компания.

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Гаджеты, Смартфоны, Технологии, Техно, Xiaomi.
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