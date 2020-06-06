Коронавирус: за жителями Сингапура будут "присматривать" через гаджеты

Новости технологии:Жители Сингапура окажутся под колпаком. За ними будут следить через гаджеты.

Власти Сингапура уже заявили, что в стране ведется активная разработка устройств, позволяющих отслеживать контакты людей. Их планируется выдать каждому жителю государства.

Глава МИД Сингапура Вивиан Балакришнан считает, что в условиях пандемии коронавируса, сингапурцы таким образом будут лучше защищены. Об этом пишет ТАСС.

"Если подобные устройства во время испытаний покажут свою эффективность, то мы сможем распространять их среди всех жителей", — заявил глава сингапурского МИД. Министр также рассказал, что устройства введут, если "не будут устранены проблемы с запущенным в марте приложением TraceTogether".

Проблемы с приложением возникли из-за того, что оно плохо работает с операционной системой iOS. С платформой Android никаких сложностей нет. Например, на iPhone программа не работает в фоновом режиме, поэтому пользователь постоянно должен ее активировать. А значит, и ее эффективность снижается к нулю.

"В связи с этим мы не требуем от жителей обязательного использования приложения", — признал Балакришнан.

Сейчас пользователь должен зарегистрироваться в TraceTogether и получить уникальный номер. Затем приложение через Bluetooth фиксирует всех пользователей в радиусе метра. Полученная информация хранится в течение двух-трех недель. В случае, если у одного из пользователей приложения будет обнаружен коронавирус, сотрудники Минздрава Сингапура установят максимальный круг тех, с кем человек общался. При этом, власти отмечают, что они не собирают В личную информацию о человеке, местах его посещения и прочем.