Дух старой школы возвращается: релизный трейлер Command & Conquer (Видео)

Над ремастерами работала компания Petroglyph Games, основанная выходцами из Westwood, студии-разработчика оригинальных C&C. В сборник вошли обновлённые версии Tiberian Dawn и Red Alert вместе с тремя аддонами для обеих игр — Covert Ops, Counterstrike и The Aftermath. Remastered Collection поддерживает разрешение вплоть до 4K — авторы переработали мультиплеер, управление и интерфейс, а также ремастировали видеовставки и саундтрек. Игры уже поступили в продажу в Steam и Origin.