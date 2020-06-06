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Суббота, 06.06.2020

Дух старой школы возвращается: релизный трейлер Command & Conquer (Видео)

Над ремастерами работала компания Petroglyph Games, основанная выходцами из Westwood, студии-разработчика оригинальных C&amp;C. В сборник вошли обновлённые версии Tiberian Dawn и Red Alert вместе с тремя аддонами для обеих игр — Covert Ops, Counterstrike и The Aftermath. Remastered Collection поддерживает разрешение вплоть до 4K — авторы переработали мультиплеер, управление и интерфейс, а также ремастировали видеовставки и саундтрек. Игры уже поступили в продажу в Steam и Origin.
DTF
Фото: Твиттер
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Игры, Petroglyph Games, Command &amp; Conquer.
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