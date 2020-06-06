OPPO презентовала новые наушники с системой шумоподавления

Новости технологии:Компания OPPO вчера провела в Китае крупное мероприятие, на котором анонсировала множество новых продуктов, включая полностью беспроводные наушники Enco W51.

Модель внешне похожа на наушники Enco W31, но отличается от них системой шумоподавления звука (ANC), а также поддержкой беспроводной зарядки. Система ANC работает благодаря трём встроенным микрофонам. Она может подавлять шум до 35 дБ.

Новинка также получила новый двухъядерный чип, Bluetooth 5.0, защиту от воды IP54 и режим низкой задержки звука (94 мс). Ещё Enco W51 оснастили аккумуляторами с автономностью до 4 часов.

Зарядный кейс продлит этот показатель до 24 часов. Его, кстати, можно заряжать не только по беспроводному стандарту Qi, но и с помощью порта USB-C.

OPPO Enco W51 уже можно предзаказать на официальном сайте производителя в Китае с ценником в 70 долларов США.