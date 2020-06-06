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В Telegram обновление: в мессенджер добавили редактор видео

В Telegram обновление: в мессенджер добавили редактор видео
14:12 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: twitter

Новости технологии:Теперь пользователи смогут за несколько секунд отредактировать медиафайлы и отправить их в нужные чаты.

В мессенджере Telegram появился редактор, который позволяет автоматически улучшить качество изображения или видео — можно вручную отрегулировать яркость, насыщенность и другие параметры, а также наложить текст или добавить рисунок. При рисовании на фотографиях или видеозаписях теперь можно увеличить масштаб и сделать быстрые изменения.

Это не новая функция: редактор появился в Telegram еще в 2015 году – это первая версия редактора, позволяющая улучшать качество фотографий и добавлять на них рисунки, стикеры и текст. С сегодняшнего дня этот редактор также позволяет обрабатывать видео и размещать анимированные стикеры на видеозаписях и фотографиях.

Новая версия приложения позволяет добавить анимированные стикеры на любую фотографию или видеозапись. Благодаря этой функции пользователи смогут легко добавить анимированный стикер к фотографии, она автоматически отправится как GIF-анимация.

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В панели GIF появился новый раздел «популярные», а также разделы с подборками по эмоциям. Кроме того, пользователи Android получили несколько дополнительных улучшений. Теперь при отправке, редактировании или удалении сообщений показывается новая плавная анимация. Голосовые сообщения также получили новую анимацию, а видео длительностью менее 30 секунд теперь автоматически воспроизводятся по кругу.

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Видео, Обновление, Мессенджер, Telegram, Техно.
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