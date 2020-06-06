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Lenovo представила VR-гарнитуру, созданную для делового обучения

Lenovo представила VR-гарнитуру, созданную для делового обучения
18:19 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com

Новости технологии:Как заверяют представители компании, Lenovo Mirage VR S значительно повышает показатели производительности труда.

Компания Lenovo провела онлайн-конференцию, во время которой презентовала гарнитуру виртуальной реальности Lenovo Mirage VR S3 с платформой ThinkReality. Новинка является неким устройством "все в одном" и не требует подключения к компьютеру.

Гарнитура может заинтересовать представителей крупных компаний и создана для корпоративного использования.

Lenovo Mirage VR S3 оснащена 4К дисплеем и системой управления с помощью контроллера. Правда, управлять можно и без него. Здесь есть встроенная аудиосистема.

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Lenovo Mirage VR S3 работает на базе операционной системы Android с поддержкой программной платформы в Lenovo ThinkReality.

Гарнитура оборудована процессором Qualcomm Snapdragon 835 в паре с 6 ГБ оперативной памяти и накопителем вместимостью 64 ГБ.

Технологии VR поможет предприятиям расширить возможности работников нового поколения. Такая гарнитура позволяет в безопасных условиях воспроизводить определенные задачи, поэтому работники могут учиться новому и приобретать необходимый опыт эффективнее и с меньшими затратами.

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Как утверждают в компании, обучение сотрудников с помощью VR показывает значительно более высокие показатели производительности персонала.

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Все по теме:

ВР, Бизнес, Lenovo, Виртуальная реальность, Гарнитура, Lenovo Mirage VR S, ThinkReality.
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