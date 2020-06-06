В работе Telegram случился массовый сбой

Новости технологии:Произошли массовые неполадки в работе Telegram.

В работе мессенджера Telegram вечером 6 июня произошел массовый сбой.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector. Неполадки в работе Telegram начали фиксироваться в 23:05 по киевскому времени.

О проблемах в работе жаловались более 11 тыс. пользователей мессенджера в 37 странах. Подавляющее большинство из них - 93% - сообщают о невозможности подключения. У остальных не отправляются сообщения.

Больше всего сообщений о сбоях пришло из Беларуси, Украины, Германии, Италии, Эстонии, Латвии, Франции, Испании и европейской части России. На официальном сайте представители сервиса подтвердили наличие проблем в работе, а также пообещали устранить их в ближайшее время.