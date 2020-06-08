ИИ выносит "модный приговор": уже научился подбирать одежду

Новости технологии:ИИ Amazon помогает подобрать и примерить одежду до покупки. За это отвечают три модели, они делают это на 58% эффективнее, чем аналоги.

Исследователи из Amazon представили алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ), которые помогают пользователям покупать одежду. Один из них позволяет точно настраивать поисковые запросы, другой – предлагает товары, которые могут подойти к тому, что уже выбрал клиент. Третий анализирует фотографии пользователя, а потом показывает как на нем будет выглядеть одежда, которую он планирует купить.

Инженеры объяснили, что для коммуникации с ИИ Amazon можно использовать отзывы в виде текста, причем разного уровня детализации. Например, клиент может отметить, что "нужно что-то более формальное" или что ему нужна одежда "с другим горлом". ИИ сохранит особенности изображения, но изменит лишь часть его параметров.

Система работает на трех вводных: исходное изображение, текстовая реакция и целевое изображение, соответствующее отзыву. Данные последовательно проходят через три подмодели, в разных точках процесса исходное изображение редактируется согласно отзыву пользователя. В Amazon отмечают, что нижние уровни модели отвечают за входящие характеристики более низкого уровня (например, текстура и цветов) и более высокого уровня (длина рукава или плотность посадки); иерархическое согласование помогает обучить систему работать с текстовыми модификациями.

Каждая подборка выполняется отдельной двухкомпонентной моделью. Исследователи отмечают, что ИИ помог лучше подбирать одежду на основе отзывов на 58% эффективнее.