Известно, когда "Ghost Recon Breakpoint" получит долгожданных ИИ-напарников

Новости технологии:Разработчики отметили, что из-за коронавируса патч 2.0.5 не выйдет, но его доработки станут частью 2.1.0.

Команда разработчиков Ghost Recon Breakpoint наконец-то определилась, когда же в игру вернутся ИИ-напарники.

Еще в анонсе Breakpoint геймерам сообщили, что напарников с искусственным интеллектом в игре не будет. Игроков такой расклад не устроил и Ubisoft таки решила вернуть "ботов". После череды переносов релиза разработчики объявили, что вернут ассистентов летом, а теперь даже уточнили когда именно.

Вернутся ИИ-помощники с обновлением 2.1.0, которое выйдет уже в середине июля. В сообщении для игроков разработчики отметили, что из-за коронавируса патч 2.0.5 не выйдет, но его доработки станут частью 2.1.0.

Помимо ИИ-тиммейтов в обновлении 2.1.0 обещают:

Улучшить производительность игры.

Обновить Оружейную.

Обновить PvP.

Исправить ошибки.

Напомним, что за последнее время угроза распространения коронавируса успела оказать существенное влияние на игровую индустрию, в результате чего многие мероприятия были отменены или переквалифицированы в онлайн-ивенты, а запланированные релизы отложены на различный срок.