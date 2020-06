Слух: Bloodborne может выйти на PC и PS5 в виде переиздания

Вслед за Horizon Zero Dawn статус эксклюзива PlayStation 4 может потерять и Bloodborne.

Sony пока не выдала полноценный анонс, но о портировании игры на PC заговорило сразу несколько источников. Началась история с шутливого сообщения Sloth Mom в Twitter, которая написала об утечке, и призвала читателей идти в комментарии за подробностями. Все же деталей о Bloodborne для PC там не нашлось, а только ссылки на фонды помощи движению Black Lives Matter.

Cпустя некоторые время Sloth Mom подтвердила, что Bloodborne выйдет на PC, и получила информацию из надежного источника: "Я получила подтверждение от надежного источника, и я очень верю в компанию, которая занимается портом, вы не будете разочарованы. Это действительно происходит".

For those just joining me, yes Bloodborne *will* be coming to PC, I've had it confirmed by a very trusted source, and I have a lot of faith in the company who's doing the port, you won't be disappointed. It genuinely is happening. pic.twitter.com/Gik2QA5J5q

— Sloth Mom (@CaseyExplosion) June 4, 2020