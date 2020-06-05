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Слух: Bloodborne может выйти на PC и PS5 в виде переиздания

Слух: Bloodborne может выйти на PC и PS5 в виде переиздания
14:45 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com

Новости технологии:Игроков ждет не просто порт, а улучшенная версия Bloodborne для персональных компьютеров и PlayStation 5.

Вслед за Horizon Zero Dawn статус эксклюзива PlayStation 4 может потерять и Bloodborne.

Sony пока не выдала полноценный анонс, но о портировании игры на PC заговорило сразу несколько источников. Началась история с шутливого сообщения Sloth Mom в Twitter, которая написала об утечке, и призвала читателей идти в комментарии за подробностями. Все же деталей о Bloodborne для PC там не нашлось, а только ссылки на фонды помощи движению Black Lives Matter.

Cпустя некоторые время Sloth Mom подтвердила, что Bloodborne выйдет на PC, и получила информацию из надежного источника: "Я получила подтверждение от надежного источника, и я очень верю в компанию, которая занимается портом, вы не будете разочарованы. Это действительно происходит".

Слова Sloth Mom отчасти подтвердил и более надежные источники. Например, Wario64 написал, что геймеры могут сыграть в Bloodborne на PC через PlayStation Now "или подождать немного".

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В обсуждение вклинился и бывший редактор Game Informer Имран Хан, написав: "Не буду напрямую комментировать слухи по поводу Bloodborne для ПК, но могу сказать, что у поклонников FromSoftware, вероятно, будет много причин радоваться в ближайшие пару лет".

Позже Sloth Mom отметила, что игроков ждет не просто порт, а улучшенная версия Bloodborne для персональных компьютеров и PlayStation 5. По словам инсайдеров, переиздание должны были анонсировать на игровой презентации PS5, которую Sony отменила.

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Трейлер, ПК, Bloodborne, PlayStation 5.
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