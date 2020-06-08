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Samsung Galaxy Unpacked 2020: чего ожидать от предстоящей презентации
Что Samsung покажет на презентации Galaxy Unpacked

Samsung Galaxy Unpacked 2020: чего ожидать от предстоящей презентации

Samsung Galaxy Unpacked 2020: чего ожидать от предстоящей презентации
20:00 Сегодня Телеграф gagadget.com

Новости технологии:Несмотря на то, что мероприятие пройдет в режиме онлайн, этот день будет богатым на новые гаджеты.

В этом году Samsung не будет отменять свое традиционное мероприятие Galaxy Unpacked. Правда, в этот раз оно пройдет в режиме онлайн. До презентации еще несколько месяцев, а инсайдеры уже разузнали, какие новинки готовятся к релизу.

Ни для кого не секрет, что на Galaxy Unpacked дебютируют новые флагманы семейства Galaxy Note 20 и новый складной смартфон Galaxy Fold 2.

Но это далеко не все новинки. По слухам, на мероприятии покажут еще один складной смартфон - "раскладушку" Galaxy Z Flip с поддержкой 5G.

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Также ожидается новая модель "умных" часов Galaxy Watch. Только вчера мы писали о том, что это будут сразу Galaxy Watch 3, которым приписывают две версии (41 и 45 мм), механический безель, датчик ЭКГ, защиту от ударов MIL-STD-810G и воды 5ATM, 8 ГБ встроенной памяти, аккумулятор на 330 мАч, Wi-Fi, Bluetooth NFC-модуль для бесконтактных платежей Samsung Pay, а также версию с поддержкой LTE.

Вместе с ними представят флагманские планшеты Galaxy Tab 7 с процессором Snapdragon 865, поддержкой 5G, стилусом и AMOLED-экранами диагональю 11 и 12,4 дюйма.

Кроме того, ждем выход тех самых беспроводных наушников-фасолин Galaxy Buds X.

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Напомним, по слухам, Galaxy Unpacked пройдет 5 августа.

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Samsung, Презентация, Samsung Galaxy Unpacked, Galaxy Unpacked.
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