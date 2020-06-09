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Еще одну машину научили творить: взгляните, как ИИ рисует картины "передающие настроение"

Еще одну машину научили творить: взгляните, как ИИ рисует картины "передающие настроение"
02:15 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Скриншот

Новости технологии:ИИ научился рисовать традиционные китайские картины. Процесс их создания похож на творчество обычного художника.

Китайский стиль живописи Xieyi, название которого можно перевести как "писать идеи", сочетает в себе свободные приемы каллиграфии, рисования линиями и затемнения. Художники часто используют традиционную рисовую бумагу "сюань", органические кисти и тушь. При этом сами картины не реалистичны, а скорее передают настроение автора.

Гонконгский художник Виктор Вонг решил научить ИИ стилю, который сильно связан с личностью автора. Он потратил три года на то, чтобы запрограммировать промышленного робота и научить его рисовать в стиле Xieyi.

Вонг создал формулы, основанные на факторах, которые он считает основой такой живописи. Это гравитация, тектонические столкновения, эрозия и приливно-отливные объемы. Затем исследователь использовал эти формулы для создания трехмерных пейзажей для каждой картины. Он объяснил, что метод похож на создание картины живым автором –– сначала нужно придумать пейзаж в голове и только затем реализовывать его.

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Он также научил его определять лучший угол для пейзажа, после чего система сама определяет какие элементы нужно нанести на картину. Для этого она используют роботическую руку, которая рисует традиционными китайскими чернилами на рисовой бумаге. Окончательные работы можно перенести в онлайн –– Вонг уже придумал систему, которая позволяет просматривать их на телевизорах Samsung.

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Робот, Искусство, Искусственный интеллект, Нейросеть.
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