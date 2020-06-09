Из нужного места "растет": инженеры тестируют "третью руку" (Видео)

Новости технологии:Посмотрите, как эта роботизированная рука собирает фрукты или пробивает стены.

Эта роботизированная рука может собирать фрукты или пробивать стены. О возможностях носимого устройства пишет The Verge.

Разработанный исследователями из Университета Шербрук в Канаде гидравлический рычаг крепится на бедре пользователя и позволяет использовать трехпалый манипулятор для выполнения целого ряда задач.

По данным IEEE Spectrum, рука имеет три степени свободы, может двигаться со скоростью 3,4 м/с и поднимать 5 кг веса. Манипулятор довольно лёгкий и весит всего 4 кг, примерно столько же, сколько настоящая человеческая рука. Однако он использует очень большой внешний источник питания, который подключен через короткий трос, ограничивая мобильность пользователя.

Рука может имитировать движения владельца, ускоряя различную работу: например, сбор фруктов или рисование. Она может выступать в роли помощника, держа предметы в мастерской или передавая инструменты. А если нужно пробить стенку из гипсокартона, манипулятор сможет и это.

Внешний источник питания, конечно, накладывает некоторые ограничения, но они могут быть незначительными, если пользователь работает в одном месте (в мастерской) или источник питания перемещается на колесах.

Однако, сейчас рука не готова к внедрению на производстве, потому что сейчас устройство «не думает» само за себя, по сути, им управляет третья сторона. Когда оно будет обладать искусственным интеллектом, то сможет достаточно точно воспроизводить желаемые действия, помогая человеку на производстве и дома.