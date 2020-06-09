Уже официально: HTC назвала дату выхода нового смартфона

Новости технологии:Компания HTC раскрыла дату презентации нового смартфона модели Desire 20 Pro.

В сети уже несколько месяцев ходят слухи о новом бюджетном смартфоне HTC Desire 20 Pro. Сейчас компания, наконец-то, объявила его дату анонса.

Согласно официальному постеру, новинка дебютирует 16 июня. То есть мероприятие пройдёт уже на следующей неделе.

Напомним, смартфон проходит с кодовым названием htc_bymdugl и номером модели HTC 2Q9J10000. Аппарату приписывают процессор Qualcomm Snapdragon 665 в паре с видеоускорителем Adreno 610 и 6 ГБ ОЗУ. Дисплей в устройстве получит отверстие в левом углу для фронтальной камеры, а также разрешение картинки FHD+ (2340×1080 пикселей).

Ещё HTC Desire 20 Pro оснастят основной камерой с четырьмя модулями, а также обычным сканером отпечатков пальцев. Его разместят на задней стороне устройства. Другой информации и ценника новинки пока нет.