Слух есть, но не факт, что так будет: в iOS 14 будет возможность записи разговоров

Новости технологии:В тестовой прошивке iOS 14 обнаружили интересную функцию.

Журналисты китайского издания ITHome получили доступ к тестовой прошивке iOS 14 и нашли там очень интересное нововведение.

Речь идёт о возможности записывать разговоры. Согласно утечке, это касается не только телефонных звонков, но и звонков в приложении Facetime. Функция довольно спорная, поэтому её можно будет активировать только ознакомившись с отказом от ответственности.

Если информация правдивая, то такое нововведение будет доступно не во всех странах из-за разных законов. Например, в Украине записывать разговоры можно, но только с разрешением собеседника, а вот в Австралии это запрещено.

Напомним, iOS 14 должны представить в конце этого месяца на онлайн-мероприятии WWDC 2020.