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Слух есть, но не факт, что так будет: в iOS 14 будет возможность записи разговоров

Слух есть, но не факт, что так будет: в iOS 14 будет возможность записи разговоров
10:12 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter

Новости технологии:В тестовой прошивке iOS 14 обнаружили интересную функцию.

Журналисты китайского издания ITHome получили доступ к тестовой прошивке iOS 14 и нашли там очень интересное нововведение.

Речь идёт о возможности записывать разговоры. Согласно утечке, это касается не только телефонных звонков, но и звонков в приложении Facetime. Функция довольно спорная, поэтому её можно будет активировать только ознакомившись с отказом от ответственности. 

Если информация правдивая, то такое нововведение будет доступно не во всех странах из-за разных законов. Например, в Украине записывать разговоры можно, но только с разрешением собеседника, а вот в Австралии это запрещено.

В iOS 14 может появиться возможность запуска приложений без их установки

Напомним, iOS 14 должны представить в конце этого месяца на онлайн-мероприятии WWDC 2020.

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Все по теме:

Технологии, Операционная система, Техно, Прошивка, iOS 14.
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