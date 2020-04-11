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В iOS 14 может появиться возможность запуска приложений без их установки

В iOS 14 может появиться возможность запуска приложений без их установки
18:20 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com

Новости технологии:Энтузиасты продолжают изучать бета-версию операционной системы iOS 14. И в результате нашли одно интересное нововведение.

Это новый API под названием Clips, который позволяет запускать облегченные версии приложений без предварительной установки из магазина приложений.

Происходить это будет с помощью сканирования QR-кода. Похоже, после этого появится карта, позволяющая тестировать части приложения. В итоге приложение можно будет скачать в App Store.

Это позволит сохранить время, интернет-трафик и память смартфона. Кстати, подобная функция есть Android. Например, Android Instant Apps и Slices.

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Пока новая функция только тестируется, поэтому непонятно, появится ли она в финальной прошивке. Кстати, релиз iOS 14 должен состояться этой осенью.

Операционная система iOS 14 пока находится в режиме закрытого бета-тестирования, но благодаря инсайдерам в сети уже начала появляться информация.

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Все по теме:

ОС, Приложения, App Store, API, Clips, iOS 14.
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