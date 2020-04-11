В iOS 14 может появиться возможность запуска приложений без их установки

Это новый API под названием Clips, который позволяет запускать облегченные версии приложений без предварительной установки из магазина приложений.
Происходить это будет с помощью сканирования QR-кода. Похоже, после этого появится карта, позволяющая тестировать части приложения. В итоге приложение можно будет скачать в App Store.
Это позволит сохранить время, интернет-трафик и память смартфона. Кстати, подобная функция есть Android. Например, Android Instant Apps и Slices.
Пока новая функция только тестируется, поэтому непонятно, появится ли она в финальной прошивке. Кстати, релиз iOS 14 должен состояться этой осенью.
Операционная система iOS 14 пока находится в режиме закрытого бета-тестирования, но благодаря инсайдерам в сети уже начала появляться информация.