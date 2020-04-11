В iOS 14 может появиться возможность запуска приложений без их установки

Новости технологии:Энтузиасты продолжают изучать бета-версию операционной системы iOS 14. И в результате нашли одно интересное нововведение.

Это новый API под названием Clips, который позволяет запускать облегченные версии приложений без предварительной установки из магазина приложений.

Происходить это будет с помощью сканирования QR-кода. Похоже, после этого появится карта, позволяющая тестировать части приложения. В итоге приложение можно будет скачать в App Store.

Это позволит сохранить время, интернет-трафик и память смартфона. Кстати, подобная функция есть Android. Например, Android Instant Apps и Slices.

Пока новая функция только тестируется, поэтому непонятно, появится ли она в финальной прошивке. Кстати, релиз iOS 14 должен состояться этой осенью.

Операционная система iOS 14 пока находится в режиме закрытого бета-тестирования, но благодаря инсайдерам в сети уже начала появляться информация.