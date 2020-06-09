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Moto G7 Power получил стабильную версию Android 10

Moto G7 Power получил стабильную версию Android 10
14:59 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter

Новости технологии:Motorola выпустила стабильную версию Android 10 для Moto G7 Power.

Несмотря на то, что Android 11 уже на походе, компания Motorola только сейчас выпустила стабильную версию Android 10 для Moto G7 Power.

Прошивка вышла с номером сборки QPO30.52-29. Её пока начали получать только пользователи смартфонов в Бразилии. В других регионах ПО выйдет чуть позже.

Из нововведений в систему добавили актуальный патч безопасности, а также все основные особенности Android 10. Напомним, это глобальная тёмная тема, функция Smart Reply, обновлённые жесты навигации, расширенные настройки местоположения и многое другое.

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Moto G7 Power дебютировала в начале 2019 года. Аппарат имеет 6.2-дюймовый экран с HD+ разрешением, процессор Snapdragon 632, 3/4 Гб ОЗУ, 32/64 ГБ ПЗУ, аккумулятор на 5000 мАч с 15-ваттной быстрой зарядкой, а также основную камеру на 12 Мп и фронтальную на 8 Мп. 

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Все по теме:

Смартфоны, Технологии, Motorola, Техно, Мото, Android 10, Moto G7 Power.
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