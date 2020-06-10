Нарушают права человека: IBM более не будет заниматься системами распознавания лиц

Новости технологии:IBM объявила о закрытии разработок систем распознавания лиц.

Генеральный директор IBM Арвинд Кришна (Arvind Krishna) заявил, что компания больше не будет заниматься разработкой систем распознавания лиц.

Об этом Кришна рассказал в письме Конгрессу США. По его словам, программное обеспечение для распознавания лиц является не точным, особенно, в вопросе определения цветных людей. Такое ПО нарушает права человека, поэтому компания приняла решение выйти из этого бизнеса.

"IBM решительно выступает против и не будет потворствовать использованию каких-либо технологий, включая технологию распознавания лиц, предлагаемую другими компаниями, для массового наблюдения и расового профилирования, которые нарушают основные права и свободы человека", - сказал он.

CEO призвал начать тщательно тестировать подобные технологии в правоохранительных органах, ведь они могут работать предвзято, а также ужесточить федеральные законы о неправомерных действиях полиции.

Естественно, заявление было сделано на фоне массовых протестов в США, которые начались из-за того, что в Миннеаполисе при задержании погиб афроамериканец Джордж Флойд (George Floyd).