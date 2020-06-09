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Звезда "Детектива Пикачу" совершил каминг-аут и присоединился к протестам в США

Звезда "Детектива Пикачу" совершил каминг-аут и присоединился к протестам в США
01:09 Сегодня Телеграф kinonews

Новости шоу бизнеса:Звезда "Детектива Пикачу" объявил себя квиром и поддержал протесты в США.

Звезда фильма "Покемон. Детектив Пикачу" Джастис Смит совершил каминг-аут и призвал чернокожих представителей LGBTQ-сообщества присоединиться к протестам, проходящим в США.

Свое воззвание актер опубликовал на странице в Instagram.

"Сегодня мы скандировали: "Жизнь чернокожих трансгендеров имеет значение. Жизнь чернокожих квиров имеет значение. Жизни всех чернокожих имеют значение". Являясь чернокожим квиром, я был разочарован, увидев, что некоторые люди готовы скандировать, что "жизнь чернокожих имеет значение", но прикусывают свой язык, когда к этому добавляется "трансгендеров и квиров". Я хочу еще раз повторить: если ваша революция не учитывает голоса чернокожих квиров, то она против чернокожих. Вы пытаетесь протиснуться в дверь системы, работающей против вас, а затем быстро закрыть за собой дверь. Вы стараетесь стать как можно ближе к белой реальности, традиционной сексуальности, мужественности, потому что именно в них вы чувствуете силу и власть. Вы думаете "Если мы обратимся к ним, может быть, они дадут и нам кусочек". Но революция - это не просьба. Речь идет о требовании того, что должно было быть дано нам с самого начала.

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То, что должно было быть дано чернокожим, квирам и трансгендерам с самого начала. А это и есть право на существование. Жить и процветать открыто. Без страха преследования или угрозы насилия", - написал актер.

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ЛГБТ, Протесты, Каминг-аут, Джастис Смит.
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