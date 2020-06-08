Хью Джекман призвал протестующих к миру, но добрый жест никто не одобрил

Новости шоу бизнеса:Звезду "Росомахи" раскритиковали за попытку призвать протестующих к миру.

Протесты и беспорядки вспыхнули по всей территории США после того, как Джордж Флойд, безоружный чернокожий мужчина, умер от действий белого полицейского, пережавшего его горло коленом. Многие знаменитости призывают людей не "развязывать гражданскую войну". Звезды обращаются одновременно и к полиции, и к протестующим с призывом перестать воевать друг с другом и обратить внимание на "общего врага".

В этот раз подписчики австралийского актера Хью Джекмана обрушились на него с критикой за то, что он опубликовал в своей соцсети фото протестующего, обнимающего офицера полиции.

Фотография была сделана во время антирасистских протестов, проходящих под лозунгом Black Lives Matter.

"Солидарность", - подписал снимок Хью. Фанаты набросились на Хью, утверждая, что он должен делиться кадрами, демонстрирующими жестокость полиции во время беспорядков.

"Я разочарован. Вы помогаете распространять пропаганду. Если вы хотите поделиться чем-то, есть много изображений и видео протестов со всего мира, в которых нет пиара сотрудников полиции", - написал один из пользователей, обращаясь к Джекману. "Это не то, что происходит на самом деле! Полиция атакует мирных протестующих без всякой причины. Если вы выкладываете такие кадры, выкладывайте и другие, где показана жестокость полицейских", - поддержал его другой подписчик актера. "Подожди, скоро ты увидишь кадры, на которых полиция разгоняет людей слезоточивым газом", - высказался еще один пользователь.