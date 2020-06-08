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"Black Lives Matter": k-pop группа BTS поддержала движение миллионом долларов

"Black Lives Matter": k-pop группа BTS поддержала движение миллионом долларов
00:56 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости шоу бизнеса:Корейская группа пожертвовала $1 миллион в поддержку Black Lives Matter.

К-pop группа BTS выделила в поддержку движения Black Lives Matter пожертвования в размере 1 миллиона долларов.

Об этом сообщает Variety со ссылкой на представителя рекорд-лейбла группы Big Hit Entertainment.

"BTS и Big Hit Entertainment пожертвовали 1 миллион долларов на Black Lives Matter", - говорится в сообщении.

Пожертвование было переведено ранее на этой неделе, и движение Black Lives Matter подтвердило получение денег.

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Управляющий директор Black Lives Matter Кейли Скайлс, заявила: "В этот момент чернокожие люди всего мира страдают от травм многовекового угнетения".

Она добавила, что активисты движения тронуты щедростью BTS и единомышленников по всему миру, которые солидарны в борьбе за жизни чернокожих.

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Протесты, BTS, Black Lives Matter, Big Hit Entertainment.
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