"Black Lives Matter": k-pop группа BTS поддержала движение миллионом долларов

К-pop группа BTS выделила в поддержку движения Black Lives Matter пожертвования в размере 1 миллиона долларов.
Об этом сообщает Variety со ссылкой на представителя рекорд-лейбла группы Big Hit Entertainment.
"BTS и Big Hit Entertainment пожертвовали 1 миллион долларов на Black Lives Matter", - говорится в сообщении.
Пожертвование было переведено ранее на этой неделе, и движение Black Lives Matter подтвердило получение денег.
Управляющий директор Black Lives Matter Кейли Скайлс, заявила: "В этот момент чернокожие люди всего мира страдают от травм многовекового угнетения".
Она добавила, что активисты движения тронуты щедростью BTS и единомышленников по всему миру, которые солидарны в борьбе за жизни чернокожих.