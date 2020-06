На костылях: Мадонна приняла участие в акции протеста против расизма в Лондоне (Фото, Видео)

Поп-дива Мадонна вышла на протест в Лондоне. Певица присоединилась к акции, устроенной в столице Великобритании в память об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

Вместе с митингующими она выкрикивала лозунг "Нет справделивости - нет мира!". Об этом сообщили пользователи социальной сети Twitter.

Поп-дива передвигается на костылях, поскольку получила травму колена и бедра во время своего турне Madame X. Но это не помешало ей выразить свою поддержку прав темнокожих. Это - уже вторая масштабная акция в Лондоне.

#Madonna suffered a lot of injuries during her recent tour but that did not stop her from attending the #BlackLivesMatter march in London! pic.twitter.com/MKXPHUsTK3

— Bops And Bangers (@bopsandbangers) June 6, 2020