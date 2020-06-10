Google Meet обзавелся новой функцией - ИИ, который уберет лишние шумы

Новости технологии:Лучше всего он справляется с лаем собак, хлопками дверей и ветром.

В Google Meet появилась новая функция –– ИИ, который подавляет лишние шумы во время видеоконференций. Изначально эту функцию анонсировали в апреле 2020 года, но распространять обновление начали только сейчас. По всех аккаунтах платформы она появится через месяц.

Журналисты издания VentureBeat отметили, что эта функция хорошо поглощает повседневные шумы, которые возникают во время видеоконференций. Например, это хлопки дверью, лай собак, пение птиц. Исследователи отмечают, что они не хотят подавлять все шумы, потому что в таком случае голос будет звучать "как в вакууме". Они добавили, что в некоторых ситуациях фоновые звуки будут звучать естественно.

Пока сервис Google является третьей по популярности видеоконференцией. К концу апреля компания заявила, что Meet ежедневно пользуются более 100 млн участников (в этой метрике подсчитываются создатели конференций и их участики). Zoom пользуются в три раза больше участников – компания объявила о 300 млн ежедневных пользователей в апреле. Инструментами компании Microsoft пользуются около 200 млн ежедневных участников.

Исследователи надеются, что дополнительные функции привлекут в Google больше пользователей. Как только шумоподавление будет доступно для всех аккаунтов, оно автоматически включится в настройках. Пока эта функция доступна только на веб-пользователей, на iOS и Android она появится в ближайшее время.