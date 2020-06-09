Скачать
Вторник, 09.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Убийство Джорджа Флойда: в США намерены провести полицейскую реформу
Убийство Джорджа Флойда: в США намерены провести полицейскую реформу
Коронакризис: крупнейший авиаперевозчик Австрии получит €600 миллионов
Коронакризис: Austrian Airlines получит €600 миллионов
ПСЖ принял решение по Силве
ПСЖ принял решение по Силве
Главные антитренды лета 2020: что сейчас не модно (Фото)
Главные антитренды лета 2020: что сейчас не модно (Фото)

Не такие уж мы и разные: роботам тоже нужно спать (и, возможно, помечтать о робоовцах)

Не такие уж мы и разные: роботам тоже нужно спать (и, возможно, помечтать о робоовцах)
03:27 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости технологии:Ученые установили, что даже роботам нужно спать. Чтобы не глючить.

Нейросети тоже нуждаются в состояниях, напоминающих сны. К такому выводу пришли исследователи из Национальной лаборатории Лос-Аламоса. Результаты их исследований публикует "EurekAlert!".

Нестабильность, связанная с непрерывным самообучением в искусственном интеллекте, решается с помощью введения системы в состояние, похожее на циклы сна. Такие периоды отдыха вызывают положительный отклик у алгоритмов.

"Мы изучаем импульсные нейронные сети — системы, которые учатся так же, как живой мозг, — рассказал компьютерный ученый из Лос-Аламосской лаборатории Йизинг Уоткинс. — Мы были очарованы перспективой обучения нейроморфного процессора способом, аналогичным тому, как люди и другие биологические системы извлекают уроки из окружающей среды в процессе развития детей".

Однако Уоткинс и исследовательская группа обнаружили, что моделирование сети стало нестабильным после продолжительных периодов обучения без присмотра. Но после того, как ученые подвергли нейросети воздействию состояний, аналогичных волнам, которые живой мозг испытывает во время сна, стабильность была восстановлена. "Было похоже, что мы даем нейронным сетям что-то вроде аналога спокойного ночного отдыха", — сказал Уоткинс.

Из нужного места "растет": инженеры тестируют "третью руку" (Видео)

"Вопрос о том, как предотвратить нестабильность систем обучения, возникает только при попытке использовать нейроморфные процессоры, — рассказал ученый-компьютерщик из Лос-Аламоса и соавтор исследований Гаррет Кенион. — Подавляющее большинство исследователей машинного обучения, глубокого обучения и ИИ никогда не сталкиваются с этой проблемой, потому что в очень искусственных системах, которые они изучают, могут позволить себе выполнять глобальные математические операции, которые влияют на общее динамическое усиление системы".

Решение дать сети отдохнуть стало чуть ли не последним, что могли придумать ученые. Они экспериментировали с различными типами шума, примерно сравнимыми со статическими, которые вы можете встретить между станциями при настройке радио. Наилучшие результаты были получены, когда исследователи использовали волны так называемого гауссовского шума. Они предполагают, что шум имитирует вход биологических нейронов в фазу медленного сна. Результаты показывают, что медленный сон может частично способствовать тому, чтобы кортикальные нейроны сохраняли свою стабильность и не галлюцинировали.

Еще одну машину научили творить: взгляните, как ИИ рисует картины "передающие настроение"

Следующая цель группы — реализовать их алгоритм на нейроморфном чипе Intel Loihi. Ученые надеются, что, позволяя ему время от времени спать, сделают его работу стабильной. Если результаты подтвердят необходимость сна в искусственном мозге, ожидается, что то же самое будет справедливо для андроидов и других интеллектуальных машин, которые появятся в будущем.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сон, Роботы, Искусственный интеллект, Нейросеть.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Где мои 300 процентов: Президент рассказал об оскорбительном письме жене
02 В Киеве группа Green Grey отыграла первый в мире вертикальный концерт (Фото, Видео)
03 Красивая пара: экс-ведущая "Ревизора" показала своего супруга
04 Польский "Тайсон" отправил соперника в глухой нокаут (Видео)
05 Хейден Панеттьер опубликовала видео Владимира Кличко на новой странице в Instagram
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дело МН17: суд завершил заседание
Дело МН17: суд завершил заседание
Разворачивание Россией ядерного оружия: Столтенберг назвал &quot;лучший способ предотвратить конфликт&quot;
Генсек НАТО: Новая гонка вооружений будет опасной и очень дорогой
Стоимость карантина: в Бельгии оценили убытки для экономики
Стоимость карантина: в Бельгии оценили убытки для экономики
С цветами: Бен Аффлек и Мэтт Дэймон приняли участие в мирном шествии (Фото)
С цветами: Бен Аффлек и Мэтт Дэймон приняли участие в мирном шествии (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь