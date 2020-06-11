Все сокрытое станет явным: Nubia готовит "прозрачный" смартфон (Видео)

Новости технологии:Nubia готовит к выпуску прозрачный смартфон.

Китайский бренд Nubia выпустит прозрачный смартфон Red Magic 5G Transparent Edition. Сквозь заднюю панель корпуса будут видны все компоненты устройства и бутафорские элементы, привлекающие пользователя своим дизайном. Об этом сообщается на сайте компании.

Red Magic 5G Transparent Edition помимо уникального дизайна будет оснащен 6,65-дюймовым дисплеем Full HD+ (2340×1080 точек) с частотой обновления 144 Гц. Процессор Snapdragon 865, установленный в смартфоне, работает в связке с модемом 5G для подключения к сотовым сетям пятого поколения.

Производительный смартфон обладает оперативной памятью LPDDR5 RAM на 16 Гбайт. Тогда как стандартные версии комплектуются 8 и 12 Гбайт ОЗУ. Кроме того, Nubia предусмотрела тройную тыльную камеру с 64-мегапиксельным датчиком Sony IMX686, а также сенсорами на 8 и 2 млн пикселей. Фронтальная камера может делать 12-мегапиксельные изображения.

Новинка поступит в продажу 14 июня. По предварительной информации, ее стоимость составит $735.

Бренд Nubia был создан китайской компанией ZTE в 2012 году, а спустя три года стал независимой компанией.