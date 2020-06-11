Сбой произошел в работе Instagram, который ощутили и в Украине

В работе социальной сети Instagram произошел масштабный сбой, который был ощутим и в столице Украины.
Об этом сообщает Downdetector.
Около 35% проблем были связаны с логином. Еще 15% жалоб касались проблем со сториз, а 48% - с лентой.
Жалобы поступали из США, Великобритании, Японии и других стран.
В Украине больше всего проблем наблюдалось у пользователей соцсети в Киеве.
Как сообщалось, 9 июня в работе социальной сети Facebook произошел масштабный сбой, который почувствовали также жители Киева, Житомира и Сум.