Сбой произошел в работе Instagram, который ощутили и в Украине

Новости технологии:Проблемы в работе соцсети были зафиксированы с 3:20 до 4:50 по киевскому времени.

В работе социальной сети Instagram произошел масштабный сбой, который был ощутим и в столице Украины.

Об этом сообщает Downdetector.

Около 35% проблем были связаны с логином. Еще 15% жалоб касались проблем со сториз, а 48% - с лентой.

Жалобы поступали из США, Великобритании, Японии и других стран.

В Украине больше всего проблем наблюдалось у пользователей соцсети в Киеве.

Как сообщалось, 9 июня в работе социальной сети Facebook произошел масштабный сбой, который почувствовали также жители Киева, Житомира и Сум.