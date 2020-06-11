Скачать
Четверг, 11.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине рекордное количество заболевших коронавирусом за сутки
В Украине рекордное количество заболевших коронавирусом за сутки
Степанов обещает принять меры из-за вспышки COVID-19
Степанов обещает принять меры из-за вспышки COVID-19
Михайлюк начал тренировки с Детройтом
Михайлюк начал тренировки с Детройтом
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 12 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 12 июня

Сбой произошел в работе Instagram, который ощутили и в Украине

Сбой произошел в работе Instagram, который ощутили и в Украине
10:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости технологии:Проблемы в работе соцсети были зафиксированы с 3:20 до 4:50 по киевскому времени.

В работе социальной сети Instagram произошел масштабный сбой, который был ощутим и в столице Украины.

Об этом сообщает Downdetector.

Около 35% проблем были связаны с логином. Еще 15% жалоб касались проблем со сториз, а 48% - с лентой.

Жалобы поступали из США, Великобритании, Японии и других стран.

Карты Google будут напоминать пользователям о необходимости надеть маску

В Украине больше всего проблем наблюдалось у пользователей соцсети в Киеве.

Как сообщалось, 9 июня в работе социальной сети Facebook произошел масштабный сбой, который почувствовали также жители Киева, Житомира и Сум.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Соцсети, Instagram, Техно.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ничего не помнит: Михаил Ефремов хотел свести счеты с жизнью - СМИ
02 Модные платья 2020-2021 – тренды платьев, новинки (Фото)
03 Одежда на лето: стильные цвета сезона 2020 года
04 В Украине рекордное количество заболевших коронавирусом за сутки
05 Зеленский прокомментировал общение с Порошенко, и назвал его главную ошибку
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пандемия COVID-19: Количество заболевших в мире превысило 7,4 миллиона
Количество заболевших COVID-19 в мире превысило 7,4 миллиона
В Киеве 91 новый случай коронавируса за сутки
В Киеве 91 новый случай коронавируса за сутки
Новые правила: как иностранцев будут пускать в Украину
Новые правила: как иностранцев будут пускать в Украину
Петров пост 2020: какого числа начинается
Петров пост 2020: какого числа начинается
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь