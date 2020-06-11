Стартовал четвертый сезон Call of Duty Modern Warfare с обновлением на 85 ГБ

В увесистом обновлении игроков ждет новое оружие, карта и исправление багов.

Activision и Infinity Ward наконец запустили четвертый сезон Call of Duty: Modern Warfare.

Что известно

Разработчики предупредили, что обновление четвертого сезона будет большим, но в итоге сделает саму игру легче. На PlayStation 4 патч весит 33 ГБ, игрокам с Xbox One придется скачать 85 ГБ, а для PC-версии придется скачать обнову на 50 ГБ. По словам Infinity Ward, разработчики сжали часть ассетов, потому в обновлении старые объекты заменят на новые и более легкие. После установки четвертый сезон займет всего 4 ГБ на консолях.

Помимо общих улучшений производительности, Infinity Ward добавили контент для мультиплеера и Warzone. В последнем появятся три мероприятия:

Побег из тюрьмы — игроки получают второй шанс, и после полного уничтожения в ГУЛАГе команду возвращают в битву.

Горячая распродажа — ассортимент в магазине стал дешевле на 80% или вовсе бесплатным.

Вертолет поддержки — в игру вводится вертолет без оружия, но с большим запасом здоровья.

Также вводится новый контракт "Контрабанда", за выполнение которого игрок получает оружие.

В мультиплеере появится карта Scrapyard, а также оружие Galil и Vector. Ко всему игроков ждет обновленный сезонный абонемент.