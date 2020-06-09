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Появились новые детали о Cyberpunk 2077: чего мы еще не знали (Фото, Видео)

Появились новые детали о Cyberpunk 2077: чего мы еще не знали (Фото, Видео)
17:59 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: instagram

Новости технологии:CD Projekt Red заглянула на подкаст немецкого издания GameStar и поделилась главными тезисами о Cyberpunk 2077.

По словам разработчиков, в Cyberpunk 2077 они уделили больше внимания дизайну уровней. К тому же квесты стали более разнообразными по сравнению с The Witcher 3. Игравшие в "Ведьмака" жаловались, что оригинальные квесты в большинстве сводились к ходьбе по следам, и в "Киберпанке" подобной проблемы не будет. Ко всему разработчики предусмотрели разные пути прохождения, и даже самые глупые.

CD Projekt также отметил, что квесты разрабатывались без искусственных ограничений, вроде "Игрок не должен пройти больше 1000 метров" или "Нужно поговорить с 2.5 людьми". Единственное правило, которому следовала команда, - если задание интересное, то оно попадает в игру.

Система ближнего боя стала лучше с последнего показа на E3. CD Projekt отметили, что тогда игроки увидели не финальную версию, так что на релиза они увидят другую боёвку.

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Уделили внимание и NPC. Более тысячи неигровых персонажей получили собственный распорядок дня, так что города будут выглядеть живее.

Вспомнили и о хакерстве. По словам CD Projekt, в киберпространстве хакеры будут сражаться с помощью "фэнтезийных существ". Разработчики отметили, что выглядит это как "фэнтези-RPG в высокотехнологичном окружении", но не ждите аналога "Покемонов" или битв драконов.

Cyberpunk 2077 выйдет уже 17 сентября на PlayStation 4, Xbox One и PC.

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Характеристика, Cyberpunk 2077, GameStar.
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