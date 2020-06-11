Но это не точно: Battlefield 3 Remaster выйдет на PlayStation 5 и Xbox

Разработка Battlefield 3 Remaster началась почти одновременно с релизом Battlefield V.

DICE уже сообщила геймерам, что бросает поддержку Battlefield 5 ради новой игры в серии. Если же верить инсайдеру Daqarie, студия работает над еще одним проектом по франшизе — Battlefield 3 Remaster.

Daqarie прославился правдивыми утечки информации о Battlefield 1 и Battlefield V до официальных анонсов. Так что источник относительно надежный, но без официального подтверждения со стороны DICE это только слух.

По словам Daqarie, разработка Battlefield 3 Remaster началась почти одновременно с релизом Battlefield V. Изначально DICE попросила «ютуберов» Westie и Jackfrags, которые сотрудничают с PR-отделом студии, прощупать интерес игроков парой роликов о Battlefield 3. Оценив просмотры и вовлеченность аудитории, студия решила взяться за обновление игры.

Выйдет Battlefield 3 Remaster на PlayStation 5, Xbox Series X и PC. По классике, в ремастер попадут и вышедшие для оригинальной игры дополнения. Поддерживать жизнь проекта DICE будет за счет косметических предметов, так что игроки получат не только сюжетную кампанию, но и мультиплеер.

Daqarie отмечает, что Battlefield 3 Remaster выйдет вместе с новой номерной Battlefield, как это было с Modern Warfare Remastered и Infinite Warfare. Даты релиза у проекта нет, но DICE уже проболталась, что новая Battlefield выйдет в 2021 году, а значит и ремастер третьей части стоит ждать в тот же период. Официально рассказать о Battlefield 3 Remaster могут уже на EA Play 2020.