Свершилось: Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro получили стабильную MIUI 12

Копания Xiaomi представила новую версию фирменной оболочки MIUI 12 еще в апреле. И вот наконец смартфоны компании начали обновляться.

Флагманы Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro начали получать MIUI 12.0.1 Stable, то есть стабильную версию прошивки. Правда, пока только в Китае, где раньше всех стартовала программа бета-тестирования. Обновление весит 820 МБ.

Что касается MIUI 12 для Mi 10 и Mi 10 Pro на глобальном рынке, то здесь сроки пока неизвестны. Но вряд ли смартфоны обновятся в этом месяце.

Вместе с MIUI 12 гаджеты получают новые анимации, улучшенный темный режим, новые жесты управления, расширенные настройки конфиденциальности и т. д.

Напомним, на днях Xiaomi объявила о запуске программы MIUI 12 Pilot Testing на глобальном рынке для 5 моделей смартфонов: Poco F1, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 7 и Redmi Note 7S. Кроме того, Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 10 Pro и Poco F2 Pro первыми смогут протестировать Android 11.