20 минут и готово: OPPO готовит сверхбыструю зарядку

Китайская компания работает над сверхбыстрой зарядкой SuperVOOC 3.0.

Первые смартфоны OPPO с поддержкой технологии SuperVOOC 3.0 должны появиться на рынке только в следующем году.

Напомним, сейчас смартфоны OPPO используют технологию SuperVOOC 2.0 мощностью 65 Вт. С помощью нее аккумулятор емкостью 4000 мАч полностью заряжается за 30 минут. Такая зарядка есть у флагманов OPPO Ace 2, Find X2 и X2 Pro.

Новая технология SuperVOOC 3.0 позволит сократить время зарядки от 0 до 100% до 20 минут.

Первые смартфоны OPPO с поддержкой технологии SuperVOOC 3.0 должны появиться на рынке только в следующем году. Скорее всего, анонс самой технологии состоится к концу года.