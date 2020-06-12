Sony показала, как будет выглядеть PlayStation 5 и PlayStation 5 Digital Edition

Компания Sony рассекретила внешний вид PlayStation 5 и PlayStation 5 Digital Edition.

Презентация игр для PlayStation 5 закончилась неожиданным поворотом. В конце трансляции Sony продемонстрировала дизайн приставки, а точнее двух.

Что известно

Sony показала сразу две консоли — PlayStation 5 и PlayStation 5 Digital Edition. Как можно понять из названия, вторая версия будет нацелена на игроков, которые покупают только цифровые версии игр. Потому Digital Edition лишилась BluRay-привода. Подобное уже прокручивала Microsoft, выпустив в 2019 году более дешевый Xbox One All Digital, так что идея не нова.

Характеристики PlayStation 5:

Процессор: 8-ядерный Zen 2 Cores 3.5 ГГЦ

Графический процессор: Custom RDNA 2 10.28 терафлопс, 36 CUs 2.23 ГГц

Оперативная память: 16 ГБ GDDR6 (256-бит)

Пропускная способность: 448 ГБ\с

Память: 825 ГБ SSD

Расширение памяти: NVMe SSD Slot и USB HDD Support

Привод: 4K UHD Blu-ray Drive

PlayStation 5 Digital Edition рискует и вовсе стать самой популярной версией консоли, так как ее цена, скорее всего, будет ниже стандартной версии.

По словам главы Sony Interactive Entertainment Джима Райана, PS5 будет не дешевой консолью, так что у геймеров появится альтернатива.

Вместе с приставкой Sony показала и ряд аксессуаров: беспроводные наушники, пульт для встроенного проигрывателя и HD-камера.