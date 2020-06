Советуют смотреть в наушниках: официальный анонс презентации PlayStation 5

Шоу пройдёт в 23:00 по киевскому времени. Изначально презентация была запланирована на 4 июня, однако её перенесли на неделю на фоне протестов и столкновений с полицией в США.

Sony уточнила, что показ будет происходить в 1080p и 30 fps из-за текущих сложностей с производством подобных мероприятий, однако трейлеры в 4K, вероятно, сразу появятся на канале компании.

Кроме того, организаторы советуют смотреть шоу в наушниках.

See you Thursday, June 11 at 1:00pm Pacific time (9:00pm BST) for a look at the future of gaming on #PS5: https://t.co/9XJkXYProo pic.twitter.com/8EoN34UPdd

— PlayStation (@PlayStation) June 8, 2020