Первый пошел: смартфоны OnePlus получили Android 11

Компания OnePlus выпустила первую бета-версию системы Android 11 Beta (Developer Preview) для некоторых своих гаджетов.

Обновление системы Android 11 Beta (Developer Preview) вышло для актуальных флагманов производителя: OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro. Система получила основные особенности Android 11.

Поверх "зелёного работа" установили фирменную оболочку OxygenOS.

Протестировать прошивку может любой желающий, но это придётся делать на свой страх и риск (ПО довольно-таки нестабильное). В нём не работает функция Face Unlock, запуск Google Assistant с помощью фразы "OK Google", видеозвонки и некоторые приложения.

Также стоит помнить, что при перепрошивке удаляются все данные со смартфона. Поэтому лучше сделать резервное копирование.