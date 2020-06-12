Мощные динамики и камера сбоку: Lenovo выпустит игровой смартфон

Компания Lenovo официально подтвердила, что уже в следующем месяце выпустит новый гаджет.

Смартфон Legion будет первым устройством на процессоре Snapdragon 865 Plus и первым с фронтальной камерой на боковой грани.

Гаджет получит первую на рынке выдвижную камеру, которая располагается не на верхней, а на боковой части смартфона. Это говорит о том, что смартфон оптимизирован для использования в горизонтальном положении. Вероятно, игровой гаджет с подобной камерой будет удобнее использовать для стримов.

Lenovo Legion первым на рынке должен получить однокристальную систему Snapdragon 865 Plus, которая уже обошла с заметным отрывом Snapdragon 865 в свежем тесте. Lenovo Legion оснащен быстрой оперативной памятью LPDDR5 и флэш-память UFS 3.0, а также поддерживает Wi-Fi 6. Кроме того, смартфон получит экран с высокой частотой обновления не менее 90 Гц.

Из предыдущих утечек известно, что Lenovo Legion получит 90-Вт быструю зарядку, мощные стереодинамики, линейный вибромотор и два разъема USB Type-C.

Добавим, недавно в базе данных популярного тестового приложения AnTuTu появились первые результаты тестирования новейшей однокристальной системы Snapdragon 865 Plus, которая, как и ожидалось, установила новый рекорд бенчмарка.

Если информация действительно достоверная, то новая мобальная платформа Qualcomm Snapdragon 865 Plus набрала в AnTuTu 667 253 балла. Это гораздо больше, чем средний результат флагманский смартфонов, построенных на базе Snapdragon 865. Напомним, он составляет около 600 000 баллов.

Snapdragon 865 Plus получит основное процессорное ядро с тактовой частотой 3,1 ГГц, три ядра с тактовой частотой 2,4 ГГц и четыре энергоэффективных ядра с тактовой частотой 1,8 ГГц. По сравнению с Snapdragon 865 единственным отличием является увеличенная частота основного ядра.