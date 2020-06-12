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LG работает над новой версией смартфона Velvet

LG работает над новой версией смартфона Velvet
14:24 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter
Обновлено: 14:25 Сегодня
Компания LG в мае анонсировала смартфон Velvet с поддержкой 5G, а сейчас, похоже, готовит к выходу его 4G-версию.

В сети появились несколько фотографий устройства с номером модели LM-G910 (у LG Velvet 5G номер LM-G900). На одном из снимков показан тест AIDA64 со спецификациями новинки.

Аппарат, вместо среднебюджетного чипа Snapdragon 765G, получит флагманский процессор, но двухлетней давности — Snapdragon 845. Его GPU по мощности превосходит таковой в Snapdragon 765G, а вот CPU такое же.

Аппарат, по слухам, будет стоить на 20% дешевле 5G-версии (около $580-600). Все остальные спецификации устройства останутся такими же. Напомним, это 6.8-дюймовый OLED-дисплей с каплевидным вырезом, соотношением сторон 20.5:9 и разрешением 2460x1080 пикселей, 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ ПЗУ, камера на 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп, аккумулятор на 4300 мАч с поддержкой быстрой и беспроводной зарядки, а также защита от воды IP68 и ударов MIL-STD-810.

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LG Velvet 4G должны представить уже в ближайшее время. К сожалению, он по слухам, будет продаваться лишь в некоторых регионах.

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LG, Смартфоны, Технологии, Техно.

Автор:

Телеграф
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